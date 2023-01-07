الإمارات تستضيف أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الـ46

تنطلق في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، بعد غد الاثنين، أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب السادس والأربعين بحضور جميع قادة الأمن العام بالدول العربية وممثلين عن هيئات ومنظمات عربية وعالمية.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم السبت، أن المؤتمر سيبحث نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الخامس والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب وعددًا من القضايا الملحة؛ من بينها الموضوع المحوري جرائم غسل الأموال وأهمية دور المتحدث الرسمي الأمني، كما يناقش نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية.



ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين أيضًا نتائج أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية في الدول العربية للنظر في سبل تعزيز التعاون بينها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022.



ويستمع المجتمعون إلى تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022، إلى جانب تحديد موعد ومكان وجدول أعمال المؤتمر الـ (47) لقادة الشرطة والأمن وعرض عدد من التجارب الأمنية العربية المتميزة.