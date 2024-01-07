المقاومة الإسلامية في العراق تشن هجمات على قواعد أمريكية بالعراق وسوريا

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شنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، سلسلة هجمات طالت قواعد عسكرية أمريكية في الأراضي العراقية والسورية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وجاء في سلسلة بيانات وزعتها المقاومة الإسلامية في العراق عبر موقع الإعلام الحربي المقرب منها أن عمليات القصف تأتي ردا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من 93 يوما.

وبحسب البيانات، فإن القصف شمل قاعدة قسرك المحتلة بريف الحسكة السورية وهدفا عسكريا في الجولان المحتلة، وقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار العراقية.

وجددت المقاومة الاسلامية في العراق في بياناتها الاستمرار في دك معاقل العدو.