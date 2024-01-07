 بسام: أحلم بالانتقال لأحد القطبين.. وكنت أتوقع الانضمام للمنتخب - بوابة الشروق
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بسام: أحلم بالانتقال لأحد القطبين.. وكنت أتوقع الانضمام للمنتخب

الشروق
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 11:15 ص | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 11:15 ص

أكد محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا أنه لا يزال يحلم بالانضمام لأحد فريقي الأهلي والزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد بسام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "مازلت أحلم بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك، لم يتواصل معي أحد منهم حاليًا، وقبل انتقالي إلى سيراميكا كنت قريب من الزمالك".

وأضاف: "محمد عواد أفضل من محمد صبحي في حراسة مرمى الزمالك، وأحمد الشناوي من أفضل المواهب التي جاءت مصر وأعلي من عدد كبير من الحراس".

وتابع: "كان لدي إحساس أنني سأكون موجودًا في منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا لكن هذا نصيب وسأجتهد أكثر حتى أتواجد في المستقبل".

وأكمل: "طموحي أن أكون حارس مصر الأول، لكن في البداية يجب أن أضمن مكاني أولًا، وبعد ذلك أفكر في الاستمرار فيه كرقم 1".

وواصل: "محمد الشناوي يتفوق عن أقرب حارس ينافسه بمسافة كبيرة، لأن مستواه ثابت منذ عدة مواسم، ويشارك دائمًا في البطولات مع الأهلي، ويواجه الكثير من الضغوطات".

وأتم محمد بسام تصريحاته قائلًا: "كان من المفترض أن يساهم أدائي في كأس السوبر في التواجد مع منتخب مصر لكن في النهاية احترم وجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب وحاليا أنا مشجع وأتمنى عودتهم بكأس البطولة".


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