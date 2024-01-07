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هنأت الفنانة إلهام شاهين، الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، قائلة: «كل عام وكل أخواتنا المسيحيين بخير وسنة سعيدة على الجميع مسلمين ومسيحيين».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن ميلاد المسيح مناسبة عظيمة، ودائما تحرص على تهنئة أصدقائها المسيحيين بهذه المناسبة، معقبة: «أنا مؤمنة بكل الأديان والرسل وبحب أحضر قداس عيد الميلاد وأحيانا بصوم مع المسيحيين وهما يصوموا معايا في رمضان، ولازم أكون مؤمنة بكل الأديان والرسل كما جاء بالقرآن».

وأوضحت ارتباطها الكبير بالسيدة العذراء مريم، متابعة: «أحب السيدة مريم من كل قلبي، وأقرب السور القرآنية قربا لقلبي سورة مريم وبحب قراءتها».

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد.

وحرص البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على استقبال الرئيس السيسي أمام كاتدرائية ميلاد المسيح.

ويحتفل الأقباط الأرثوذكس، الليلة، بقداس عيد الميلاد المجيد وسط تعزيزات أمنية على الكنائس القبطية، لتأمين احتفالات عيد الميلاد التي تقام الليلة في الكنائس.