الخارجية الأمريكية: واشنطن لا يمكن أن تفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني أو المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إن الولايات المتحدة أعلنت عن مجموعة من المبادئ الأساسية لنهاية الحرب على غزة والفترة الانتقالية فيما بعد.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الحدث العربية»، مساء الأحد، أن «أول المبادئ لا لإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو تقليص الأراضي الفلسطينية»، مؤكدًا: «نعتبر كل شبر في غزة أرض فلسطينية، ولا لتهجير قسري للفلسطينيين إلى دول أخرى».



وأشار إلى أن «بلاده أدانت التصريحات التحريضية الصادرة عن بعض الوزراء والمسئولين الإسرائيليين، بشأن تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى».



وأكمل: «بالطبع سنسمع من بنيامين نتنياهو، فهو يدير الحكومة ويضع السياسية، لكننا لا نريد التدخل في الخلافات الداخلية، فإسرائيل كأي ديمقراطية أخرى لديها اختلافات».



واستطرد: «هذا الثمن الذي يجب أن ندفعه في الديمقراطيات، أحيانًا هناك اختلافات داخل دولنا، لكن الحل الوحيد تأسيس دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب الدولة الإسرائيلية».



ونفى إمكانية فرض الولايات المتحدة لإرادتها على الشعب الفلسطيني أو المنطقة، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سمع من المنطقة والسلطة الفلسطينية ومصر والسعودية وقطر ما الرؤية بالنسبة للمستقبل في غزة والضفة الغربية.



وأكد أن «بلاده تعمل للوصول إلى إمكانية لتعزيز الدولة الفلسطينية»، مضيفًا: «بلينكن جاء ليسمع ويناقش ويطرح بعض الأفكار، كل الحلول لن تأتي من الولايات المتحدة، ونحن مستمرون في التنسيق بعد الزيارة».