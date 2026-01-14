الحرس الثوري الإيراني: طهران في أعلى مستويات الجاهزية للرد على أي هجوم

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن «قواته في أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة أي عدوان على البلاد».

ونقلت وكالة «فارس»، عن قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني قوله: «قواتنا في أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة أي عدوان».

وأضاف أن «مخزون إيران من الصواريخ ازداد منذ يونيو الماضي».

وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء، بتقديرات رسمية في إسرائيل ترجّح أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شن هجوم عسكري ضد إيران بهدف دفعها إلى طاولة المفاوضات.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن «التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن ترامب سيشن هجوماً على إيران لدفعها إلى التفاوض»، معتبرة أن الولايات المتحدة باتت «أقرب من أي وقت مضى إلى مهاجمة إيران».

وأضافت الهيئة، نقلاً عن معطيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أواخر ديسمبر الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن أربعة آلاف مدني.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئن السياسية والأمنية «الكابينت» اطلع مساء الثلاثاء، على خطط لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران.



ويُعد البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ البالستية من أبرز الملفات المرشحة لأي مفاوضات محتملة بين طهران وواشنطن، في وقت تتهم فيه الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية، بينها توليد الكهرباء.

وتشير تقارير إلى أن إسرائيل، التي تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية غير معلنة ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتابع من كثب ما تقول إنه إعادة بناء إيران لقدراتها الصاروخية التي تضررت خلال الحرب الأخيرة، وتسعى للحصول على ضوء أخضر أمريكي لشن هجوم جديد.

وفي تطور متصل، أفادت صحيفة «معاريف» العبرية بأن سلاح الجو الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الشمالية رفعت حالة التأهب تحسباً لهجوم أمريكي محتمل على إيران، رغم عدم اتخاذ قرارات بتغيير وضع الجاهزية في الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الجيش «يتابع التطورات بحذر شديد»، كما أشارت إلى «وجود تعاون قائم في هذه المرحلة بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)».

وتصاعد ضغط الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ بدء احتجاجات شعبية في 28 ديسمبر الماضي، في إيران نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وكشفت تصريحات مسئولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلع واشنطن وتل أبيب إلى سقوط النظام الحاكم في طهران منذ 1979.

ومخاطباً المحتجين الإيرانيين في وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» إن «المساعدة في طريقها إليكم»، دون توضيح مقصده.

وأضاف: «أيها الوطنيون الإيرانيون، واصلوا الاحتجاج وسيطروا على مؤسساتكم». كما أعلن ترامب عن إلغاء جميع الاجتماعات مع المسئولين الإيرانيين «لحين توقف قتل المحتجين»، على حد قوله.