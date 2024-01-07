قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن حصيلة الشهادات الادخارية ببنكي مصر والأهلي 11 مليار جنيه حتى أمس الجمعة، مضيفا أن إجمالي اكتتاب السبت ببنك مصر بلغ 6 مليار جنيه.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن إجمالي استحقاقات شهادات العام المنصرم ذات العائد 25% ببنك مصر؛ تبلغ 168 مليار جنيه.

وأشار إلى ربط شهادات الادخار الجديدة بأجل عام -وليس 3 سنوات- بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويا، استنادا إلى عدة مؤشرات أبرزها توجه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيض سعر الفائدة والتوقعات بانخفاض مستوى التضخم في ضوء بعض الإجراءات التصحيحية المتخذة من البنك المركزي لخفض التضخم.

وتوقع أن يتجاوز الاكتتاب على الشهادات الجديدة حتى فبراير المقبل؛ 500 مليار جنيه قياسا بشهادات العام الماضي.

وأوضح أن طرح شهادة الـ 3 سنوات بعائد 27%؛ كان من شأنه أن يزيد عبء التكلفة على البنوك، قائلا: «تكلفة شهادة الـ 27%؛ بتخسرنا لكن بنعوضها بشهادات وودائع أخرى بأسعار منخفضة تتحملها أرباح البنوك الحكومية».