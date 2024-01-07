عمر كمال يثير الشكوك حول جاهزيته لكأس أمم أفريقيا

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أثار عمر كمال عبد الواحد لاعب منتخب مخاوف روي فيتوريا المدير الفني قبل أيام قليلة من انطلاق مشوار الفراعنة في كأس أمم أفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

اضطر فيتوريا لاستبدال عمر كمال بعد مرور 77 دقيقة من المباراة الودية أمام تنزانيا مساء الأحد في ستاد القاهرة ليشارك مكانه علي جبر مدافع بيراميدز.

وغادر عمر كمال الملعب لشكواه من إصابة في العضلة الضامة. وكان لاعب فيوتشر غاب عن فريقه في مباراتي كأس السوبر المصري أمام بيراميدز والأهلي بسبب إصابة عضلية.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا بمواجهة نظيره موزمبيق يوم الأحد المقبل.