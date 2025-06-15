يسرائيل هيوم: عشرات الآلاف من المباني في تل أبيب تفتقر إلى ملاجئ آمنة وسط تصعيد خطير مع إيران

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلاً عن مصادر محلية، أن عشرات الآلاف من المباني في تل أبيب لا تحتوي على ملاجئ مطابقة للمعايير، مشيرة إلى أن نحو 40% من سكان المدينة يعيشون في مبانٍ تفتقر إلى الحماية اللازمة في حال الطوارئ.

ونقل التقرير عن سكان محليين قولهم: "لا نملك ملاجئ، وجيراننا يغلقون أبواب ملاجئهم في وجوهنا"، في إشارة إلى معاناة المدنيين في ظل تزايد التهديدات الأمنية، بحسب شبكة "القدس" الإخبارية.

في السياق ذاته، صرح قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن "الليلة الماضية كانت صعبة على إسرائيل"، مؤكداً أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في مدينة بات يام.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية والمصانع، في إجراء احترازي بعد التصعيد مع إيران.

من جانبها، أفادت القناة 14 أن العمليات الإسرائيلية ضد إيران قد تستمر لأسابيع، وفقاً لتقديرات مسئولين إسرائيليين وأمريكيين.

وقد بدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوماً واسع النطاق على أهداف إيرانية ضمن عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد". وشملت الضربات منشآت نووية وقواعد صاروخية، كما تم تنفيذ عمليات اغتيال طالت قادة عسكريين وعلماء في مجالات حساسة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر غير مسبوق في المنطقة، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية متزايدة على الجانبين.