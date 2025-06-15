وزارة النفط الإيرانية: مصفاة أصفهان تواصل أنشطتها بشكل طبيعي

أعلنت وزارة النفط الإيرانية أن «جميع الوحدات التشغيلية والمنشآت والأقسام المختلفة في مصفاة أصفهان تعمل في حالة مستقرة، ويواصل العاملون في هذه المنشأة، بكل التزامهم المعهود، إنتاج الوقود وتوفيره للبلاد دون انقطاع».

وأفادت وكالة «تسنيم» الأنباء، بأن وزارة النفط أكدت في بيان صباح الأحد، أن «أنشطة المصفاة مستمرة بسلاسة»، نافيةً الشائعات التي تم تداولها في الفضاء الافتراضي بشأن استهداف المصفاة أو توقفها.

كما دعت إدارة العلاقات العامة بوزارة النفط المواطنين إلى «متابعة أخبار المنشآت الحيوية والبُنى التحتية من المصادر الرسمية والموثوقة فقط، والامتناع عن إعادة نشر الأخبار غير الموثقة التي قد تؤدي إلى إثارة القلق في الرأي العام».

وهاجمت إسرائيل في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، مستودع النفط الرئيسي في العاصمة الإيرانية، ما أدى إلى حدوث انفجارات ضخمة، كما ضربت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع في طهران مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلت نيويورك تايمز عن مصادر إيرانية وإسرائيلية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسئول إسرائيلي قوله، إنه لا نهاية للحرب إلا بتفكيك برنامج إيران النووي أو جعله غير قابل للحياة.

في غضون ذلك قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن عشرات المقاتلات الحربية شاركت في الهجمات الأخيرة على إيران.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن هجوما إسرائيليا استهدف مستودعا للنفط غرب طهران وخزانا للوقود جنوبها. كما تعرض مقر وزارة الدفاع الإيرانية للقصف، وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن أضرارا طفيفة لحقت بأحد المباني الإدارية للمقر.

وذكرت وكالة تسنيم، أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة، بينما ذكرت وكالة مهر، أن الدفاعات الجوية تتصدى للمسيّرات الإسرائيلية في أجواء طهران.