المكسيك تبدأ الدفاع عن الكأس الذهبية بفوز صعب أمام الدومينيكان

استهل المنتخب المكسيكي حملة الدفاع عن لقبه بطلا للكأس الذهبية بفوزه على نظيره من جمهورية الدومينيكان 3-2 على ملعب "سوفي" في لوس أنجليس أمام 54309 متفرجين ضمن منافسات المجموعة الأولى.

كان منتخب المكسيك الساعي إلى إحراز لقبه العاشر في البطولة التي تجمع منتخبات من منطقة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين عبر ادسون ألفاريز نهاية الشوط الأول وراؤول خيمينيز مطلع الثاني.

استغل ألفاريز ركلة ركنية قبل نهاية الشوط الأول ليسدد كرة قوية برأسه عانقت الشباك، قبل أن يضاعف المخضرم خيمينيز تقدم فريقه بعد 30 ثانية على بداية الشوط الثاني بعد تمريرة ذكية من سانتياجو خيمينيز.

بيد ان جمهورية الدومينيكان ردت بهدف فردي رائع من بيتر جونزاليس الذي نال شرف تسجيل باكورة اهداف منتخب بلاده في هذه البطولة بالدقيقة (51) مقلصا الفارق.

لم ينعم منتخب الدومينيكان بالهدف طويلا لأن سيسار مونتيز أعاد الفارق إلى سابقه بعد ثلاث دقائق فقط، قبل أن يسجل إدينسون أزكونا الهدف الثاني للدومينيكان بالدقيقة 67.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي سورينام وكوستاريكا.