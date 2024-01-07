استمرار استهداف الكيان الإسرائيلي للقرى والبلدات الجنوبية من لبنان

تعرضت بلدات لبنانية حدودية، اليوم، لغارات وقصف مدفعي إسرائيلي.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن أطراف بلدتي عيترون ويارون تعرضت صباح اليوم، لقصف مدفعي متقطع، مصدره مرابض الكيان الاسرائيلي داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.



وأشارت الوكالة إلى أن قوات الكيان الإسرائيلي صعدت الليلة الماضية من تعدياتها على القرى الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط، حيث أغار الطيران الحربي على أطراف بلدتي المعلية والقليلة، وقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل اللبونة وجبل العلام.



وحلق الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي طيلة الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، كما استمرت القوات الإسرائيلية في إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.



جدير بالذكر أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تتعرض المناطق الحدودية في جنوب لبنان لقصف مستمر من قوات الاحتلال، ما أجبر آلاف السكان على النزوح، ومغادرة أراضيهم.



وتزداد حركة النزوح يوما بعد يوم من البلدات والقرى الجنوبية من لبنان، في ظل عدم توفر الحاجيات الضرورية خاصة مع حلول فصل الشتاء، حيث أكدت إحصائيات رسمية أن عدد النازحين تجاوز مبدئيا 60 ألف شخص.