رئيس الإمارات يؤكد لنظيره الإيراني دعم أبوظبي لأمن واستقرار المنطقة

أجرى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال علاقات البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد في هذا السياق حرص دولة الإمارات على "دعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين لصالح جميع شعوب المنطقة ودولها".

وشدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.