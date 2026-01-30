إسرائيل تطلب من كبير ممثلي جنوب إفريقيا الدبلوماسيين مغادرة البلاد

طلبت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، من كبير ممثلي جنوب إفريقيا الدبلوماسيين مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بعد إعلانه "شخصا غير مرغوب فيه".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية عقب إعلان جنوب إفريقيا أن القائم بأعمال سفارة إسرائيل الدبلوماسي أريئيل سيدمان "شخصا غير مرغوب فيه".

وقالت الوزارة: "قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر، عقب الهجمات المغرضة التي شنتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في الساحة الدولية، والخطوة الأحادية غير المبررة التي اتُخذت ضد القائم بالأعمال الإسرائيلي في جنوب إفريقيا، اعتبار كبير ممثلي جنوب إفريقيا الدبلوماسيين، الوزير شون إدوارد باينفيلدت، شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة إسرائيل في غضون 72 ساعة".

وأوضحت أنها ستنظر في "اتخاذ خطوات إضافية في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا إن سيدمان "شخص غير مرغوب فيه" على خلفية "انتهاكات" للأعراف الدبلوماسية تشمل الإساءة للرئيس سيريل رامافوزا.

وطلبت جنوب إفريقيا من القائم بأعمال سفارة إسرائيل لديها مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

ويشغل سيدمان منصبه منذ استدعاء السفير الإسرائيلي من جنوب إفريقيا في نوفمبر 2023، عقب سحب البلد الإفريقي دبلوماسييه من تل أبيب على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها بغزة في 8 أكتوبر 2023.

وفي 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 التي تنص على منع الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها.