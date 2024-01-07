في وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي تتهمها بارتكاب جرائم حرب وأعمال إبادة شد الشعب الفلسطيني في عدوانها على قطاع غزة.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية "أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

وأعلنت محكمة العدل الدولية، في مدينة لاهاي بهولندا، عن عقد أولى جلسات الاستماع بشأن الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بارتكابها جرائم حرب في عدوانها على غزة، في الفترة من 11 إلى 12 يناير الحالي، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وفي إطار مواز، قدّم 100 محامٍ تشيلي، معظمهم من أصول فلسطينية، شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمتمثلة في الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وطالب أصحاب الشكوى، الذين يشكلون أكبر جالية فلسطينية في العالم خارج الأراضي الفلسطينية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو والعملاء والجنود الآخرين المسؤولين عن هذه الجرائم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ولكن، ما الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية؟

- محكمة العدل الدولية

وفقا لتعريف الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، فمحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، يقع مقرها في لاهاي بهولندا، ويتمثل دورها في البت في المنازعات القانونية المقدمة من الدول وفقا للقانون الدولي، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المأذون لها بذلك.

وتفصل محكمة العدل الدولية طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، كما تمارس وظيفة استشارية من خلال إصدار الفتاوى للجهات التي تحال إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

- المحكمة الجنائية الدولية

أما المحكمة الجنائية الدولية فهي هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ويقع مقرها في لاهاي بهولندا أيضا، وينظم عملها نظام روما الأساسي، والذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في 17 يوليو 1998، ودخل حيز النفاذ في 1 يوليو عام 2002.

وأصبحت المحكمة الجنائية الدولية أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

والمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.

والمحكمة الجنائية الدولية ليست جزءا من الأمم المتحدة، ولكنها أنشئت المحكمة بموجب معاهدة تم التفاوض عليها في الأمم المتحدة، حيث أنشأت المعاهدة هيئة قضائية مستقلة، يمثل عملها نظام روما الأساسي، الذي جاء بعد عملية طويلة من النظر في مسألة القانون الجنائي الدولي داخل الأمم المتحدة.

فرق صريح

وعن ذلك، قالت الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية، إن الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية "واضح وصريح، حيث إن المحكمة الجنائية الدولية تختص بمحاكمة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومحاكمة مجرمي الحرب، وأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة مثل الإبادة الجماعية.

وأضافت أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ"الشروق" أن جميع هذه الجرائم تحكم فيها المحكمة الجنائية الدولية، بشرط أن يستنفد القضاء الداخلي في الدولة جميع سبله، وأيضا أن تكون الدولة طرف في نظام روما الأساسي الذي ينظم عمل المحكمة الجنائية الدولية.

وتابعت أبو سكين أن محكمة العدل الدولية لها اختصاص من نوع آخر فهي محكمة اختصاصها افتائي، فهي لا تحاكم مرتكبي الجرائم، وإنما لها وظيفة إفتائية، من خلال تقديم الفتوى القانونية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة في الجمعية العامة لمجلس الأمن.