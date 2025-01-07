كولر يحضر مباراة الأهلي أمام سموحة من الملعب

تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بحضور مباراة الفريق أمام سموحة، وقيادة الفريق من على مقاعد البدلاء.

يستضيف النادي الأهلي نظيره فريق سموحة في الرابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب كولر عن مران الفريق الختامي أمس، الإثنين، بسبب وعكة صحية ونزلة معوية، وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن المدرب السويسرس تناول الأدوية والعلاج اللازم.

ويسعى الأهلي للفوز ومصالحة جماهيره، بعد التعادل في الجولة السابعة مع إنبي بدون أهداف وبأداء باهت، ثم الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز، فيما يحتل سموحة المركز السابع عشر، قبل الأخير، برصيد 5 نقاط.