علق الإعلامي خالد الغندور، على احتفال إمام عاشور لاعب فريق كرة القدم، بـ«بالونة» بيضاء، بعد هدفه في شباك سموحة، بالدوري المصري.

وقال الغندور خلال تصريحات فضائية عبر شاشة «المحور»: «احتفال إمام زيه زي احتفال البليهي ولاعيبة كتير في العالم، وناس كتير قالت إمام بقصد الزمالك».

وأضاف: «ناس كتير على السوشيال ميديا بتقول إن خالد الغندور بيعمل فتنة، مين دلوقتي اللي بيثير الفتنة! هو إمام مكنش واخد باله من لون البالونة، مكنش عارف إنه احتفال هيثير الجدل؟».

وتابع: «إمام غلط كتير من وقت ما دخل الأهلي ومن قبل ما يدخل وهو غلطان في حق النادي، والأهلي سامحه، وإمام هو سبب اللغط الكبير اللي مثار حاليا على السوشيال ميديا بسبب احتفاله».