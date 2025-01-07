ماذا جاء في نص بيان الخارجية الأمريكية الخاص بفرض عقوبات على حميدتي؟

أصدر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم، الثلاثاء، بيانا صحفيا، أوضح خلاله أسباب فرض عقوبات على ميليشيا الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".



وذكر نص البيان أن "في 15 أبريل 2023، شنت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع صراعًا وحشيًا بلا هوادة أسفر عن أكبر كارثة إنسانية في العالم، مما أدى إلى معاناة 638 ألف سوداني من أسوأ مجاعة في تاريخ السودان الحديث، وأكثر من 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وعشرات الآلاف من القتلى".

"وفي ديسمبر 2023، خلصت إلى أن أفراد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب. كما توصلت إلى أن أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا".

‏وأضاف البيان "لقد واصلت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها شن هجمات ضد المدنيين، وقتل الرجال والفتيان بشكل منهجي - وحتى الرضع - على أساس عرقي، واستهدفت عمدًا النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي، كما استهدفت نفس الميليشيات المدنيين الفارين، وقتلت الأبرياء الهاربين من الصراع، ومنعت المدنيين المتبقين من الوصول إلى الإمدادات المنقذة للحياة".

"وبناءً على هذه المعلومات، خلصت الآن إلى أن أعضاء قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان".

‏"كما تلتزم الولايات المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع، ونحن اليوم نفرض عقوبات على زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو موسى، المعروف باسم حميدتي، لدوره في الفظائع المنهجية التي ارتكبت ضد الشعب السوداني، كما نفرض عقوبات على سبع شركات مملوكة لقوات الدعم السريع تقع في الإمارات العربية المتحدة وفرد واحد لدورهم في شراء الأسلحة لقوات الدعم السريع. بالإضافة إلى ذلك، نعلن اليوم عن تصنيف حميدتي بموجب المادة 7031 (ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور، وبالتحديد الاغتصاب الجماعي للمدنيين من قبل جنود قوات الدعم السريع تحت سيطرته. ونتيجة لهذا التصنيف، أصبح حميدتي وأفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة".

‏وأكد البيان "لقد تجاهل حميدتي بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، و"إعلان جدة لعام 2023 للالتزام بحماية المدنيين في السودان"، ومدونة قواعد السلوك لعام 2024 التي أنتجتها مبادرة تعزيز الإنقاذ والسلام في السودان. تتضمن هذه المدونة التزامات بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية دون عوائق ومنع جرائم الحرب مثل العنف الجنسي، التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة تحت قيادة حميدتي".

‏"وإن تحرك اليوم هو جزء من جهودنا المستمرة لتعزيز المساءلة لجميع الأطراف المتحاربة التي تغذي أفعالها هذا الصراع. لا تدعم الولايات المتحدة أيًا من جانبي هذه الحرب، ولا تعني هذه الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع دعمًا أو تأييدًا للقوات المسلحة السودانية، ويتحمل كلا الطرفين المتحاربين المسؤولية عن العنف والمعاناة في السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم سودان سلمي في المستقبل، تواصل الولايات المتحدة تقييم الإجراءات الإضافية لفرض التكاليف على أولئك الذين يديمون الصراع والفظائع ضد الشعب السوداني. كما نواصل دعم الشعب السوداني في تحقيق تطلعاته إلى مستقبل ديمقراطي سلمي وعادل وشامل، ولهذا السبب في ديسمبر 2018، قررت الولايات المتحدة أن تنهي ولايتها القضائية في 20 ديسمبر.أعلنأن الولايات المتحدة ستقدم 30 مليون دولار لدعم مؤسسات المجتمع المدني السوداني".