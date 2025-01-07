الأهلي يعتلي قمة الدوري بثنائية في سموحة

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اعتلى الأهلي قمة الدوري منفردا بعد الفوز بهدفين على سموحة، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من المسابقة.

سجل هدفي الأهلي محمد مجدي أفشة وإمام عاشور في الدقيقتين 45+2 و50 من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من 7 مباريات، خلفه الزمالك وبيراميدز برصيد 14 نقطة بينما تجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

فرض الأهلي سيطرته تماما على الشوط الأول الذي سار في اتجاه واحد فقط نحو محمد أشرف حارس مرمى سموحة.

وهدد الأهلي مرمى منافسه بأكثر من محاولة خطيرة في أول ربع ساعة من المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي وإمام عاشور، وأيضا رامي ربيعة الذي أضاع فرصة خطيرة في الدقيقة 17.

واهتزت شباك سموحة بهدف سجله وسام أبو علي في الدقيقة 27 بعد كرة عرضية من يحيى عطية الله لكن تقنية حكم الفيديو (فار) تدخلت بإلغاء الهدف لوجود مخالفة ضد المهاجم الفلسطيني.

وفي الدقيقة 33 اضطر مارسيل كولر لاستبدال عطية الله الذي تعرض لجرح قطعي في الحاجب بعد الاصطدام بلاعب سموحة أبو بكر ليادي ليشارك كريم الدبيس مكانه.

وسدد وسام أبو علي ركلة حرة مرت فوق العارضة بالدقيقة 37 وترجم الأهلي تفوقه بهدف سجله أفشة بضربة رأس في الوقت بدل الضائع بعد عرضية متقنة من الدبيس.

أما أحمد سامي مدرب سموحة لم يستفد من أبرز لاعبيه محمود صابر وعبد الكبير الوادي وحسام حسن طوال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أجهز الأهلي على منافسه بهدف سجله إمام عاشور في الدقيقة 50 بعد بينية متقنة من حسين الشحات.

وتحسن أداء سموحة كثيرا في الشوط الثاني وكاد أن يهز شباك الأهلي بأكثر من محاولة للثنائي حسام حسن ومحمود صابر.

كما تعاطف القائم مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مرتين في التصدي لمحاولتين أمام محمد سالم مهاجم سموحة الذي شارك بديلا في الشوط الثاني.

ووسط صحوة سموحة انفرد أفشة بالمرمى بعد تمريرة بينية من الشحات، لكنه أضاع فرصة محققة بتسديد الكرة بجوار القائم لينتهي اللقاء بفوز ثمين للأهلي استعاد به توازنه.