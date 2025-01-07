وزيرا خارجية الأردن وسوريا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الأمن والطاقة

التقى نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، نظيره السوري أسعد الشيباني في مقر وزارة الخارجية في عمان.

وأجرى الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مباحثات موسعة مع الوفد السوري رفيع المستوى الذي يزور الأردن، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب، ووزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب، ووزير الكهرباء عمر شقروق.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات التعاون في عديد مجالات، تشمل: الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة، وغيرها من القطاعات الحيوية.