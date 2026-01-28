 السويد تعتزم حظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 10:11 م القاهرة
السويد تعتزم حظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية

ستوكهولم - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 9:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 9:41 م

تعتزم السويد، حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية على مستوى البلاد اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل بموجب تشريع قدمته الحكومة اليوم الأربعاء.

وقالت وزيرة التعليم السويدية سيمونا موهامسون، اليوم: "يجب على التلاميذ تسليم هواتفهم المحمولة في بداية اليوم الدراسي واستعادتها في نهايته".

وفي السويد، يستمر التعليم الابتدائي حتى الصف التاسع.

وينطبق الحظر، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس، أيضا على برامج ما بعد اليوم الدراسي

واعترفت موهامسون، بأن الهواتف المحمولة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الطلاب، ولكنها حذرت من أن "الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي هي أيضا أماكن تحدث فيها اعتداءات وتنمر".

وأضافت أن من المتوقع أن يساعد الحظر في تحسين نتائج التعلم والمساهمة في تحسين الصحة العقلية بين الأطفال.

