أمريكا: مقتل ستة أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة بولاية مين

لقي ستة أشخاص حتفهم؛ إثر تحطم طائرة خاصة أثناء الإقلاع، نتيجة عاصفة ثلجية وتراجع مستوى الرؤية في ولاية مين الأمريكية مساء الأحد الماضي.

وانقلبت الطائرة ، وهي من طراز "بومباردييه تشالنجر 600" واشتعلت فيها النيران أثناء إقلاعها من مطار بانجور الدولي حوالي الساعة 7:45 مساء الأحد الماضي بالتوقيت المحلي، مع بدء وصول العاصفة الشتوية العاتية إلى المنطقة.

وتضمن تسجيل صوتي لمراقبي الحركة الجوية، نشره موقع "لايف إيه تي سي دوت نت"، صوت أحدهم وهو يقول: "طائرة مقلوبة. لدينا طائرة ركاب مقلوبة"، بعد نحو 45 ثانية من حصول الطائرة على تصريح الإقلاع.

وقال مدير المطار خوسيه سافيدرا، إن رجال الإسعاف وصلوا خلال أقل من دقيقة إلى موقع الحادث.

وأكد الخبراء، أن الطقس والتساؤلات المتعلقة بما إذا كان تراكم الجليد على الأجنحة قد منع الطائرة من الإقلاع – كما حدث مرتين على الأقل من قبل مع نفس طراز الطائرة – ستكون على الأرجح محور التحقيق الأولي من جانب المجلس الوطني لسلامة النقل، ومع ذلك، سيأخذ المجلس في الاعتبار جميع العوامل المحتملة .

وقال جون كوكس، الرئيس التنفيذي لشركة: "سيفتي أوبيريتينج سيستمز" (المتخصصة في مجال السلامة التشغيلية وإدارة المخاطر): "يمكنكم الاعتماد على أن المجلس الوطني لسلامة النقل سيفحص هذا الأمر بدقة بالغة".

وأفادت سلطات المطار بعد ظهر أمس الأول الاثنين، استنادا لقائمة ركاب الرحلة، بوجود ستة أشخاص على متن الطائرة، وجميعهم قد لقوا حتفهم.

وكان تساقط الثلوج كثيفا في مناطق أخرى وقت وقوع الحادث، لكن التراكم كان بدأ للتو في بانجور.

وكانت طائرات أخرى قد أقلعت بأمان، إلا أن قائد طائرة تابعة لشركة أليجيانت متجهة إلى فلوريدا أرسل إشارة عبر اللاسلكي إلى برج المراقبة قبل نحو نصف ساعة من الحادث يطلب إلغاء إقلاع الطائرة.