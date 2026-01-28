فاديفول يطالب بمنح أوكرانيا فرصة عادلة في الانضمام للاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، عن اعتقاده بأن منح أوكرانيا أفقا مستقبليا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يشكّل إسهاما جوهريا في ضمان أي حلّ سلام مستقبلي للدولة التي تخوض حربا مع روسيا منذ قرابة أربعة أعوام.

وخلال جلسة استجواب حكومي في البرلمان الألماني، قال فاديفول، مساء اليوم الأربعاء، إن "بناء هيكل سلام دائم في أوروبا يتطلب منح أوكرانيا فرصة عادلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، لكنه لم يحدد موعداً معيناً لهذا الانضمام.

وكان الوزير، الذي ينتمي لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أوضح في وقت سابق، أيضًا في ما يتعلق بدول غرب البلقان المرشحة للانضمام، أنه لا يمكن لكييف أن تتوقع اختصارات في مسار الانضمام.

ومن جانبه، جدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم الشكوك القائمة في بعض الدول الأوروبية، مطالبته بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027.

وقال زيلينسكي، عقب اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، إن "انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يُعدّ إحدى أهم الضمانات الأمنية، ليس لنا فقط، بل لأوروبا بأسرها".

وأضاف أن "قوة أوروبا المشتركة ممكنة، على وجه الخصوص، بفضل إسهامات أوكرانيا في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد".

وقال فاديفول، في البرلمان، إن "إحدى الضمانات الأمنية الحاسمة التي يمكننا — ومن وجهة نظري يجب علينا — أن نقدّمها لأوكرانيا في هذه المرحلة، هي أفق واقعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

ورأى فاديفول، أن مثل هذه الخطوة قد تبدو اليوم بعيدة المنال، لكن سيظل، بحسب قوله، في صميم مصلحة ألمانيا والأوروبيين ضمان أن تتمكن أوكرانيا من كسب معركتها ضد "المعتدي الروسي"، وألا ينجح الهجوم الروسي "المخالف للقانون الدولي".