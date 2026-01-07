تعاون مشترك بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس لتقديم حملات توعية طلابية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، بحضور الدكتور سحر موسى عميد كلية التمريض والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أشرف نبهان أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور منى عاشور مساعد نائب وزير الصحة والسكان.

وتضمن اللقاء بحث سبل الدعم والتعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان وجامعة عين شمس وكلية الطب وذلك من خلال مناقشة خطوات تنفيذ لخطة متكاملة تتضمن تقديم حملات توعية لطلاب الجامعة ومنتسبيها وإنتاج أفلام قصيرة تخاطب فئة الشباب تقدم على منصات الجامعة المتنوعة إلى جانب تقديم خدمات طبية تخدم الصحة الإنجابية ضمن فعاليات القوافل التنموية التى تنظمها الجامعة فى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.

وفى ختام اللقاء توافق الجانبان على تقديم خطة محدد لتفعيل هذا التعاون المثمر بما يعود بالنفع على المجتمع ومصرنا الغالية.