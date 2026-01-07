أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن عام 2025 شهد تطويرًا شاملاً لمنظومات صرف الألبان الصناعية، من خلال تحديث ضوابط صرف الألبان شبيهة لبن الأم، وميكنة المنافذ، وتعزيز الإتاحة للأطفال.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى ميكنة 1235 منفذًا لصرف الألبان الصناعية على مستوى 27 محافظة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، توفير 6 ملايين و759 ألف علبة ألبان للأطفال شبيهة لبن الأم، إضافة إلى توفير 81 ألفا و192 علبة ألبان علاجية من خلال 58 مركزًا علاجيًا، فضلاً عن تقديم دعم للأطفال في قطاع غزة بلغ 500 ألف علبة لبن أطفال.

وأكدت خضر، أن القطاع واصل خلال عام 2025 تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج التي استهدفت تعزيز الإتاحة، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى ميكنة جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية بمحافظة القاهرة بإجمالي 150 منشأة، إلى جانب تنفيذ خطة مرحلية تستهدف ميكنة 1395 منشأة على 3 مراحل خلال عامي 2026 و2027، تشمل منشآت مبادرة "حياة كريمة" والمنشآت المعتمدة وعددًا من المحافظات ذات الأولوية، بما يدعم توحيد البيانات وتحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات.

ولفتت خضر، إلى أن ما تحقق خلال عام 2025 يعكس رؤية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في بناء منظومة رعاية صحية أولية قوية ومتكاملة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتقليل العبء عن المرضى.