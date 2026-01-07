تركيا وماليزيا توقعان اتفاقيات في مجالات مختلفة بأنقرة

وقعت أنقرة وكوالالمبور، الأربعاء، عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات عقب انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى التركي-الماليزي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ووقّع أردوغان وإبراهيم، على إعلان مشترك بشأن تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

كما وقّعت رئاسة مجلس التعليم العالي التركية، ووزارة التعليم العالي الماليزية، على محضر الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتعاون في مجال التعليم.

وأبرم البلدان مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار والتمويل التركي، وهيئة تنمية الاستثمار الماليزية.

ووقعت تركيا وماليزيا على مذكرة تفاهم بين بنك ائتمان الصادرات التركي، وبنك الاستيراد والتصدير الماليزي.

كم أبرم وقف الدراسات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التركي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث الاقتصادية والاجتماعية، مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الماليزي.

ووقع حوض بناء السفن "ديسان" التركي، مع وزارة الداخلية الماليزية، على خطاب القبول المتعلق بشراء سفينة مهام متعددة الأغراض.

وختاما أبرمت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، مع لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، على مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.