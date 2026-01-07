أصيب سبعة فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، بالاختناق والضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في طوباس نضال عودة بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع ست إصابات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى إصابة نتيجة الاعتداء بالضرب من قبل جنود الاحتلال، حيث تم التعامل مع جميع الحالات ميدانيا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا بعدة سيارات عسكرية وأطلقت قنابل الصوت والغاز خلال اقتحامها، كما اقتحمت مدينة طوباس وأطلقت قنابل صوتية فيها قبيل اقتحام بلدة عقابا.