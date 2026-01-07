سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي الألماني الصادرة، اليوم الأربعاء، استقرار معدل البطالة في ألمانيا خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، رغم ارتفاع أعداد العاطلين فعليًا مع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي.

وأظهرت البيانات، استقرار معدل البطالة خلال ديسمبر الماضي عند مستوى 6.3%، كما كان متوقعا.

في الوقت نفسه ارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 3000 شخص مقارنةً بالشهر السابق، بعد ارتفاعه بواقع 1000 شخص في نوفمبر.

وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد العاطلين بواقع 5000 شخص.

ومع بدء العطلة الشتوية، ارتفع معدل البطالة بواقع 23 ألف شخص قبل وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 91ر2 مليون شخص خلال ديسمبر.

وقالت رئيس مكتب العمل الاتحادي أندريا ناليس، إن سوق العمل شهدت تراجعا في عام 2025.

ومع ذلك، أشارت إلى وجود مؤشرات عديدة تدل على بلوغه أدنى مستوياته.

وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع معدل عدد العاطلين في الشهر الأخير من العام الماضي بواقع 161 ألفا مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي.إن.جي، كارستن برزيسكي، إنه في حال استمرار الانتعاش الدوري للاقتصاد الألماني خلال الأشهر المقبلة، فمن المتوقع استقرار سوق العمل بحلول منتصف العام.

وأضاف برزيسكي، أنه من المرجح استمرار التدهور التدريجي لسوق العمل الألمانية، مما سيعقد بشكل واضح أي انتعاش للاستهلاك الخاص في عام 2026.