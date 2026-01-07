سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت "ألوية العمالقة" اليمنية فرض حظر تجوال ليلي بالعاصمة المؤقتة عدن، يبدأ من الساعة التاسعة مساء الأربعاء وحتى السادسة صباح الخميس.

جاء ذلك في بيان نشرته "ألوية العمالقة" الموالية للمجلس القيادي الرئاسي، بعد ساعات من سيطرتها على مطار عدن الدولي من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال البيان: "نعلن عن حظر التجوال ليلا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار، ويستثني القرار الحالات الطارئة والجهات الأمنية والعسكرية والفرق الطبية والخدمية".

وشدد على "إلزام تلك الجهات، بحمل تصاريح رسمية، وتكليف الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار فورا وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، بحسب البيان.