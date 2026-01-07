أردوغان يجتمع مع رئيس الوزراء الماليزي بأنقرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في العاصمة أنقرة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول"، بأن اللقاء عُقد في المجمع الرئاسي، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

وأشارت وكالة الأنباء التركية، إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حضر اللقاء بين أردوغان وإبراهيم.

وكان أردوغان، استقبل رئيس الوزراء الماليزي في وقت سابق الأربعاء، بمراسم رسمية في أنقرة.

كان الرئيس أردوغان، قام بزيارة لماليزيا في شهر فبراير العام الماضي أهدى خلالها أنور إبراهيم، سيارة كهربائية من نوع "توج"

وجاءت زيارة أردوغان لماليزيا في إطار

جولة آسيوية شملت إندونيسيا وباكستان أيضا.