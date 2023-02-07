بعثة ريال مدريد تصل مقر الإقامة في المغرب قبل مواجهة الأهلي

وصلت بعثة فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، إلى مقر إقامتها في العاصمة المغربية الرباط، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة بين 1 حتى 11 فبراير القادم.

ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره الأهلي، على ملعب مولاي عبدالله غدًا الأربعاء، في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة مونديال الأندية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على «التويتر»، مقطعًا فيديو يتضمن لقطات من وصول بعثة الفريق إلى مقر الإقامة في المغرب، معلقا عليها: «في قمة التركيز».

يُذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، بعد فوزه على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي.