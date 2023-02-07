أحمد رزق يكشف عن تتر مسلسل حرب الجبالي بتوقيع بهاء سلطان

كشف الفنان أحمد رزق، عن اللمسات النهائية من مسلسل «حرب الجبالي» المكون من 45 حلقة، حيث إن المطرب "بهاء سلطان" سيغني تتر المسلسل، الذي انتهى من تسجيله خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التتر يحمل نفس الاسم وهي من كلمات جمال بخيت، وألحان وليد سعد، ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية، والمنصات الرقمية الإلكترونية قريبًا.

وأوضح "رزق"، أن مونتاج المسلسل أوشك على الانتهاء، ووضع الموسيقى التصويرية لجميع الحلقات، وذلك من خلال المتابعة المستمرة والمتلاحقة دون انقطاع للمخرج محمد أسامة، منذ بدء تصوير هذا العمل خلال الأشهر الماضية في العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل، ويجري الآن تجهيز البرومو الرسمي للعمل؛ استعداداً للترويج لعرضه قريبًا.

وأعرب عن سر سعادته بالتعاون مع المطرب بهاء سلطان، على توصيل رسالة يحيطها حكم الحياة بطريقة غير معتادة؛ لكي تلمس كلمات الأغنية القلوب بطائر ينشر المشاعر؛ لإظهار مشاقة شهور في تصوير هذا العمل للظهور إلى النور.

واستكمل: "أتمنى حين عرض هذا العمل على الشاشة الذهبية، أن ينال رضا وإعجاب الجمهور".

وأوضح أن العمل يدور في إطار اجتماعي شعبي، داخل أحد الأحياء الشعبية، وتشهد الحلقات حدوث صراعات بين الأبطال من أجل إرساء قيمة في نهاية القصة، ونرى تصارعا بين فكرتي الخير والشر وأيهما ينتصر في النهاية.

وجدير بالذكر أن مسلسل «حرب الجبالي» هو من بطولة كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، وهبة مجدي، ونسرين أمين، وسوسن بدر، ورياض الخولي، وصلاح عبدالله، وفردوس عبدالحميد، وأحمد خالد صالح، ولقاء سويدان، وأحمد عزمي، ودنيا المصري، وخالد كمال، وصفوة، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

ويشار إلى أن المطرب بهاء سلطان لديه أجندة متميزة في سوق تترات المسلسلات الدرامية أبرزها مسلسل «الكيف» للنجم أحمد رزق، الذي عرض عام 2016، ومسلسل «دوران شبرا» لدلال عبد العزيز وعفاف شعيب والذي عرض عام 2011، لما لديه باع طربي مرموق من النجاحات المؤثرة والفعالة على الشاشة الذهبية في قلوب الجمهور.

ويذكر أن آخر أغاني المطرب بهاء سلطان "العمر كله" والتي طرحت منذ الأيام؛ للتتصدر التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعدـ وتوزيع أحمد إبراهيم.

وفي سياق مختلف، يعكف حاليًا النجم أحمد رزق على قدم وساق بتصوير مشاهده في مسلسل «حضرة العمدة» المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، بمشاركة نخبة هم روبي، وسميحة أيوب، ومحمود عبد المغني، وبسمة، وحسام داغر، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، وإدوارد، وهو من قصه وسيناريو وحوار إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.