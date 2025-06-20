كوكي: حققنا المطلوب أمام ساوندرز

أعرب كوكي ريسوريكسيون، قائد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن رضاه بالفوز الذي حققه فريقه على سياتل ساوندرز بنتيجة 3-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أن الفريق كان قادرًا على الخروج بنتيجة أكبر، لكنه شدد على أهمية الفوز بعد البداية المتعثرة أمام باريس سان جيرمان.

وقال كوكي في تصريحات لشبكة "DAZN":"سعيد لأننا فزنا. كنا نستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف، لكن الأهم هو تحقيق الانتصار بعد النتيجة السلبية والأداء غير المقنع أمام باريس سان جيرمان. سعداء للغاية بالعودة للمسار الصحيح".

وأضاف القائد المدريدي: "الشيء الصعب في كرة القدم هو خلق الفرص، وقد نجحنا في ذلك، لكن لم يحالفنا الحظ أمام المرمى. من المؤسف أننا لم نسجل المزيد، والآن نفكر في مواجهة بوتافوجو المقبلة، والتي نطمح فيها لتقديم أداء مماثل أو أفضل والتأهل عن المجموعة".

وعن زميله بابلو باريوس، الذي تألق بتسجيله هدفين في المباراة، قال كوكي: "تحدثت معه قبل اللقاء، وقلت له إنه يجب أن يكون أكثر حضورًا هجوميًا. لقد أثبت ذلك وسجل هدفين رائعين. وجوده في مركز متقدم يساعده على الوصول للمرمى بشكل أكبر، وقد كان حاسمًا، خاصة عندما أعاد لنا الفارق بالهدف الثالث بعد أن أصبحت النتيجة 2-1".

وعن حالته البدنية، اختتم كوكي حديثه قائلًا: "لم أشارك كثيرًا منذ مباراة جيرونا، لكن أمام باريس شعرت بإيقاع جيد، واليوم كنت أفضل، وسعيد لمساهمتي مع الفريق".