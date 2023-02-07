وصول طائرة إماراتية تحمل 10 أطنان من المساعدات إلى مطار دمشق الدولي

وصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة إماراتية محملة بـ10 أطنان من المساعدات الإنسانية تضم مواد غذائية وبطانيات وخيماً، لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا.



وقال القائم بالأعمال في سفارة الإمارات بسوريا عبد الحكيم إبراهيم النعيمي: هذه أولى الطائرات التي وصلت من دولة الإمارات محملة بمساعدات إنسانية متنوعة مقدمة من الشعب الإماراتي، بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بحسب وكالة الأنباء السورية(سانا).



وأضاف أنه سوف تصل طائرة ثانية محملة بالمساعدات، مبيناً أنه تم تخصيص 1050 طناً من المساعدات الإغاثية لسورية لتجاوز تداعيات الزلزال.



كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات قد قرر تقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.



وتشمل المبادرة تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي.



وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء: تجسد المبادرة الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية ونهجها في مد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف.



وأعلنت الإمارات أمس الاثنين عزمها إنشاء مستشفى ميداني، وإرسال فريق بحث وإنقاذ وإمدادات إغاثية إلى سورية، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الزلزال.



كان زلزال بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب جنوب شرق تركيا في المنطقة الحدودية مع سوريا صباح أمس الاثنين، تبعه زلزال آخر بقوة 5ر7 درجات على مقياس ريختر، ما اسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.