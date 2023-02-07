ناشد رئيس الهلال الأحمر السوري المهندس خالد حبوبابتي، برفع ما سماه "الحصار والعقوبات الاقتصادية" المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده في حاجة لمعدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لنتمكن من مواصلة عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض، ما يتطلب رفع العقوبات بأسرع وقت.

وأكّد استعداد المنظمة، الاستعداد التام لإرسال قافلة مساعدات إلى المناطق المنكوبة في إدلب، داعيا الأمم المتحدة لقبول ذلك.

في غضون ذلك، قال مصدر بالدفاع المدني السوري إن الوضع في بلاده كارثي.

وأشار المصدر إلى أن عدد الأبنية المنهارة كبير، محذرا من أن الوقت بدأ ينفد لإنقاذ العالقين.

ولفت إلى أن فرق الإنقاذ لا تملك آليات كافية للعمل، موضحا أن فرق الإنقاذ تواصل العمل بالتعاون مع المدنيين باليد والأدوات البدائية.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 3419 شخصا، فضلا عن إصابة 20 ألفا و534 جريحا.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى سقوط 1586 قتيلاً و3648 مصاباً.

في حين تبقى كل هذه الأرقام غير نهائية، في ظل مواصلة البحث عن جثامين أو أحياء محتملين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، علما بأن ظروفا مناخية قاسية ونقصا حادا في المعدات تعرقل جهود البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا على الترتيب.