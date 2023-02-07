رئيس الزمالك يلجأ للقضاء لحل أزمة قيد الثلاثي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفع دعوى أمام القضاء المصري في الساعات الماضية، ضد قرار اتحاد الكرة بشأن عدم قيد صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي.

وكان اتحاد الكرة قد رفض في وقت سابق، قيد صفقات الزمالك الجديدة من بينها ناصر منسي وأحمد بلحاج، بسبب المديونيات التي تصل إلى 60 مليون جنيه عن صفقات سابقة ومستحقات.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: «بعد مماطلة اتحاد كرة القدم لمدة أسبوع، رافضا أن يعود إلى صوابه ويقيد لاعبي الزمالك الثلاثة وهم يعلمون أن قرارهم بعدم قيدهم للاعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية».

وأضاف: «ولم يكن قرار الاتحاد صادرا من أجل مصلحة عامة، بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور حاليا على صفحة رئيس النادي».

وأتم : «وإيذاء ذلك العبث الغير مبرر نجح مرتضى منصور في تحديد جلسة عاجلة صباح الغد الأربعاء، طالبا الإيقاف الفوري وإلغاء قرار اتحاد الكرة الذي صدر لصالح نادٍ معين لحرمان نادي الزمالك من الحصول على بطولة الدوري للمرة الثالثة.. نحن نثق في قضائنا العادل أيا كان حكمه».