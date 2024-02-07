مسرح الجنوب يستضيف 50 شابا من المحافظات لحضور الورش التدريبية في قنا

قررت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة استضافة 50 شابا من الأقاليم المختلفة الذين يرغبون فى حضور الورش التدريبية مجانا فى دورته الثامنة والمقامة فى محافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس المقبل، برعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة.

وقال الكاتب بكرى عبد الحميد مدير المهرجان، إن الورش التدريبية هى ورشة التمثيل للمخرج أحمد السيد، والتأليف باستخدام التراث للكاتب بكرى عبد الحميد، والديكور الدكتورة عايدة علام، أما الإضاءة للمهندس أبو بكر الشريف ، وفى الدراما والمسرح المخرج الإسباني باتى دومينيك، وصناعة العرائس للفنان أحمد أبو طالب، وفى المكياج الفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي ، أما ورشة الموسيقى والغناء المسرحي للموسيقار محمد مصطفى، ورشة التصوير المسرحى للمصور الصحفى حسن عمار، ورشة تعليم أداء وتحريك العرائس الماريونت للفنانة إيمان فتوح.

وأضاف أن استضافة شباب المحافظات لحضور الورش التديبية مجانا ضمن فكرة إعادة مشروع صناعة المسرح الذى أقامته مؤسسة س للثقافة والإبداع فى عام 2016 وإعادته فى عام 2019 بناء على الطلبات الكثيرة التى تلقتها إدارة المهرجان من الشباب المسرحي في مختلف المحافظات.