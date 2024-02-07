تسبب حادث تحطم مروحية، أمس، في وفاة الرئيس السابق لتشيلي سيباستيان بينيرا، وهو ما أعاد لفت الأنظار على حوادث الطيران التي أودت بحياة آلاف البشر، من بينهم زعماء وقادة سياسيين حول العالم.



وكان مكتب بينيرا قد نعاه في بيان قائلا "ببالغ الأسف نعلن وفاة الرئيس السابق لجمهورية تشيلي"، مشيرا إلى أن بينيرا البالغ 74 عاما قضى في منطقة لاغو رانكو التي تعتبر مقصدا سياحيا والواقعة على بعد نحو 920 كلم إلى الجنوب من سانتياجو.



وتولى بينيرا الرئاسة للمرة الأولى في العام 2010 في ولاية مدتها أربع سنوات، ليعود ويتولى المنصب خلفا لميشيل باشليه من العام 2018 وحتى العام 2022، وقد خلفه في المنصب جابريال بوريتش.



• وفيما يلي تفاصيل عن أبرز حوادث الطائرات التي أودت بحياة قادة وسياسيين بارزين:



- يفجيني بريجوجين



في 23 أغسطس 2023، لقي يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية، مصرعه في حادث تحطم طائرته الخاصة فوق منطقة تفير الروسية، وقُتل معه 9 أشخاص آخرون، في حادثة يشوبها الكثير من الغموض.



- ليخ كاتشينسكي



في 10 أبريل 2010، مقتل الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي وأهم قادة الجيش البولندي في تحطم طائرة عند هبوطها قرب مدينة سمولنسك في روسيا.



- محمدو ماكسيدو



29 أكتوبر2006، مقتل سلطان إمارة سوكوتو بنيجيريا محمدو ماكسيدو في تحطم طائرة بوينج 737 تابعة لشركة طيران خاصة، مما أدى إلى مقتل 96 شخصا.



- جون قرنق



أغسطس 2005، مقتل الزعيم السوداني الجنوبي جون قرنق بتحطم مروحية كانت تقله قادمة من أوغندا.



- بوريس تراجكوفسكي



مارس 2004، مقتل الرئيس المقدوني بوريس تراجكوفسكي وأربعة من معاونيه في تحطم طائرته في جنوبي البوسنة بينما كانت تتهيأ للهبوط في موستار.



- الزبير محمد صالح



12 فبراير 1998، مقتل نائب الرئيس السوداني الزبير محمد صالح بتحطم طائرة بجنوبي السودان.



- جوفينال هابياريمانا وسيبريان نتاريامي



6 أبريل 1994، طائرة كانت تقل الرئيسين الرواندي جوفينال هابياريمانا ونظيره البوروندي سيبريان نتارياميرا وعددا من كبار مسئولي البلدين تنفجر بعد إطلاق صواريخ أرض جو عليها خلال هبوطها في مطار كيجالي، ما تسبب في مذابح التوتسي برواندا.



- ضياء الحق



17 أغسطس 1988، الرئيس الباكستاني ضياء الحق والعديد من كبار المسئولين العسكريين الباكستانيين بالإضافة إلى السفير الأمريكي بباكستان لقوا حتفهم في تحطم طائرة قرب بيشاور شرقي باكستان.



- رشيد كرامي



1 يونيو 1987، رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي حتفه بتفجير مروحية عسكرية كان يستقلها، وأدين سمير جعجع قائد القوات اللبنانية بتدبير عملية الاغتيال.



- سامورا ميتشل



19 أكتوبر 1986، مقتل أول رئيس لدولة موزنبيق المستقلة سامورا ميتشل مع شخص آخر في تحطم طائرته شمالي شرقي جنوب أفريقيا.



- خايمي آجيليرا



24 مايو 1981، الرئيس الإكوادوري خايمي رولدوس آجيليرا ووزير دفاعه يلقيان حتفهما على أثر تحطم طائرتهما في جنوبي البلاد.



- أحمد ولد بوسيف



27 مايو 1979، اختفاء طائرة رئيس الوزراء الموريتاني أحمد ولد بوسيف في البحر قبالة سواحل العاصمة السنغالية داكار.



- عبد السلام عارف



13 أبريل 1966، تحطم مروحية الرئيس العراقي عبد السلام عارف السوفيتية الصنع في ظروف غامضة ومعه بعض وزرائه والتي كان يستقلها هو وبعض وزرائه ومرافقيه بين القرنة والبصرة جنوبي العراق.



- داج هامرشولد



18 سبتمبر 1961، تحطم طائرة الأمين العام للأمم المتحدة داج هامرشولد في أدغال زامبيا.