وزيرة الصحة الفلسطينية: إسرائيل قتلت 340 طبيبا وعاملا بالقطاع الصحي خلال الحرب على غزة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل قتلت 340 طبيبًا وعاملًا في القطاع الصحي خلال الحرب على غزة.

جاء ذلك خلال وقفة نظمها منتسبون إلى القطاع الصحي الفلسطيني بشقيه الحكومي والخاص، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، للمطالبة بحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش الوقفة: «إسرائيل قتلت خلال الحرب على غزة 340 طبيبا وعاملا في القطاع الصحي، وإصابة 900 بجراح، فيما تواصل اعتقال 100 كادر».

وأضافت أن الطواقم الصحية تتعرض لانتهاكات خطيرة في قطاع غزة والضفة، وفق وكالة الأناضول التي نقلت عنها وصفها عملية القوات الخاصة في مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين (بالضفة الغربية) الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها مريض واثنان من مرافقيه بالانتهاك الخطير.

وأكدت الكيلة أن هذه الممارسات القاسية وغير القانونية تشكل انتهاكات واضحة للعديد من أحكام القانون الإنساني الدولي، وبينت أن انتهاكات إسرائيل بحق القطاع الصحي تتزايد رغم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.

وطالبت الوزيرة، بتوفير الحماية للقطاع الصحي، ومحاسبة إسرائيل وعدم التعامل معها دولة فوق القانون.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 27708 شهداء و67147 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 123 شهيدًا و169 إصابة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق بيان صحة غزة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات يمنع الاحتلال، طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.