سيد معوض: لن يحدث صدام بين حسام حسن وصلاح في المنتخب

تحدث سيد معوض لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن قرار تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب الوطني، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال معوض في تصريحات تليفزيونية: "ما هو السبب في تواجد محمد يوسف في البداية، وما هو السبب الآخر الذي تم الإعلان عن رحيله، يوسف مدرب كبير ومحترم وقاد الفريق لتحقيق بطولتي دوري الأبطال والسوبر الإفريقي، ولا يستحق أن يتم وضعه في هذا الموقف، وهي من الأمور السيئة".

وأضاف: "طرح فكرة تعيين يوسف إداريا أمر غير جيد، وليس كل شخص يبحث عن السبوبة أو مجرد التواجد، حسام حسن على المستوى التدريبي وسيرته الذاتية قريبة من مدربين آخرين، لكن التوأم يستحق الحصول على الفرصة في تدريب منتخب مصر بسبب الاسم الكبير".

وواصل: "دائما يتم ترشيحي وذكر اسمي في الترشيحات، ولكن لا يتم تعييني مطلقا في جهاز المنتخب الوطني، وتم الحديث معي عبر بعض الأشخاص ولم أرفض التواجد، ويجب أن نعلم خطط المرحلة المقبلة، من أجل محاسبة المدرب، ولابد من تحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة".

وأكمل: "حسام حسن لديه فرصة كبيرة، وتصفيات المونديال في المتناول، وفرصة جيدة من أجل تحقيق نتائج طيبة، والأهم إدخال عناصر شابة، وهي من مميزات حسام حسن".

وأتم: "الاجتماع مع الوزير وحسام حسن كان بسبب محمد صلاح وأمور أخرى، وحسب أخبار كثيرة فإن الأمر كان يتعلق بضرورة ابتعاد المدرب عن العصبية الزائدة، كما أنني لا أعتقد أنه سيحدث صدام مطلقا بين المدير الفني والقائد، والأمر محسوم، وأرى أن الأمور ستكون جيدة ولن يحدث أي مشكلات، وصلاح ليس صدامي".