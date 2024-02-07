علي الحجار: أصريت على استكمال مشروع «100 سنة غنا» رغم الصعوبات

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي لفعاليات المشروع الفني ١٠٠ سنة غنا، وذلك داخل دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور خالد داغر، والفنان علي الحجار، والمخرج عصام السيد، والكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

ووجه الفنان علي الحجار في بداية المؤتمر، الشكر للدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، لموافقته على المشروع ومجهوده الكبير لعمله بطريقة عصرية وحديثة تتناسب مع الأجيال الحالية.

وتحدث الحجار عن بعض الصعوبات التي واجهته في عمل هذا المشروع، قائلا: "كان هناك بند في العقد أن يكون صاحب الحقوق الفنية هو سيد درويش وغيره من أصحاب التراث فهل هذا يعقل؟، ومع ذلك أصريت على الاستمرار لعمل المشروع واستكمال حلمي لإعادة التراث".

وأوضح الحجار: "المشروع سيقدم حفلا أو اثنين للتراث الذي مر عليه أكثر من ١٠٠ عام، ومن الصعب إعادة تلحينه، حيث سيقدم كما هو، ويساعدني في ذلك كلا من الفنان محمد الحلو، والممثل ميدو عادل، والمطرب أحمد عفت، والمخرج عصام السيد وذلك لتقديم حفل يشبه تاريخنا".

جدير بالذكر أن المشروع الفني ١٠٠ سنة غنا، يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقي والغناء العربي، وتطوره خلال القرنين الـ19 والـ20 مع تناول أهم الموسيقين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض، ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقي والغناء".