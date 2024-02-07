فلسطين: نشكر السعودية على موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع شعبنا

رحبت فلسطين، الأربعاء، بموقف المملكة العربية السعودية الرافض لأي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة على منصة "إكس": "نشكر المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت والجهود المبذولة للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السعودية إبلاغها الإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وإيقاف "العدوان" الإسرائيلي على غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية، تعليقا على "المناقشات الجارية بين واشنطن والمملكة، بخصوص مسار السلام العربي ـ الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي (جون كيربي) بهذا الشأن".

وقالت الخارجية السعودية إن "موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وكان كيربي، قال الثلاثاء، في مؤتمر صحفي إن إدارة الرئيس جو بايدن "تلقت ردا إيجابيا" يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة مناقشات تطبيع العلاقات بينهما.

كما ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي بالدوحة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جدد خلال لقائهما في الرياض، الثلاثاء، "اهتمام السعودية بالتطبيع مع إسرائيل، وتحقيق ذلك مرتبط بشرطي إنهاء النزاع في غزة ووجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية".

وأكدت السعودية في أكثر من مناسبة أن المملكة لن تطبع العلاقات مع إسرائيل "ما لم يكن هناك مسار لإقامة دولة فلسطينية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.