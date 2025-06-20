الحرس الثوري الإيراني: الإصابات الدقيقة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع تظهر تزايد قوتنا الصاروخية

قوات الأمن والإنقاذ الإسرائيلية تعمل في موقع هجوم صاروخي من إيران في مدينة رامات جان، إسرائيل يوم 19 يونيو 2025 - المصدر: وكالة أنباء شينخوا الصينية

قال الحرس الثوري الإيراني إن الموجة 17 من الصواريخ التي تم إطلاقها نحو إسرائيل استهدفت مراكز عسكرية وصناعات دفاعية وقاعدتي نيفاتيم وحتسريم.

وأضاف أن الإصابات الدقيقة في تل أبيب وحيفا وبئر السبع تظهر أن قوتنا الصاروخية الهجومية تتزايد، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الهجوم الإسرائيلي يمثل "خيانة للدبلوماسية"، مضيفا أن استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية يُعد "جريمة حرب خطيرة".

وعقب ذلك، أجرى وزير الخارجية الإيراني، محادثات في جنيف، مع نظرائه الأوروبيين حول البرنامجين النووي والصاروخي لإيران.

ولليوم الثامن على التوالي، تتواصل الحرب بين إسرائيل وإيران، وبلغ التصعيد مستويات غير مسبوقة، وسط مخاوف دولية من انزلاق هذا النزاع نحو حرب شاملة.