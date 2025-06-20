عراقجي في جنيف: إيران مستعدة للتفكير في المسار الدبلوماسي مرة أخرى

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة للتفكير في المسار الدبلوماسي مرة أخرى.

وأضاف في جنيف "ندعم استمرار المناقشات مع الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي ونستعد للقاء مرة أخرى في المستقبل القريب"، وفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية على تطبيق "تليجرام".

وأعلن اليوم عن إجراء "نقاش جاد وسط جو من الاحترام" مع وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية. وكان هذا أول اجتماع مباشر بين مسئولين غربيين وإيرانيين منذ اندلاع الصراع.

وشدد عراقجي أن إيران "ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن نفسها"، كما أعرب عن قلق بلاده "إزاء عدم التنديد بالهجمات الإسرائيلية الشنيعة".

وقال إن "برنامجنا النووي سلمي وخاضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، كما أوضح "بشكل قاطع أن قدرات إيران الدفاعية غير قابلة للتفاوض".