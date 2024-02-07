 أوكرانيا: إحراز تقدم في المحادثات مع ألمانيا حول الشراكة الأمنية - بوابة الشروق
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أوكرانيا: إحراز تقدم في المحادثات مع ألمانيا حول الشراكة الأمنية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 3:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 3:40 م

ذكر رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندري ييرماك، أن المحادثات حول شراكة أمنية بين ألمانيا وأوكرانيا تحرز تقدما.

وكتب ييرماك، على منصة التواصل الاجتماعي "تليجرام"، اليوم الأربعاء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ينس بلوتنر مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني، وتم إطلاعه على التقدم الذي أحرزه فريقا التفاوض.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قد ذكرت سابقا أنه من المرجح التوصل لاتفاق في فبراير.

وتتطلع أوكرانيا لشركاء أمنيين دوليين، منذ بدء الغزو الروسي، قبل حوالي عامين.

وتقول الحكومة في كييف، إن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" يمثل أولوية؛ لكنها تعترف بأن ذلك ربما لن يتحقق، إلا بعد نهاية الحرب.

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