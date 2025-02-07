بيراميدز ضيفا ثقيلا على سموحة.. حرس الحدود يصطدم بإنبي.. وطلائع الجيش يواجه الجونة

تستأنف اليوم، الجمعة، منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الممتاز، بإقامة 4 مباريات، سيكون أبرزها اللقاء الكلاسيكي الذي يجمع بين الزمالك والإسماعيلي.

ويدخل الفريقان المواجهة التي تقام في السابعة من مساء اليوم، بطموح مشترك وهو التعويض، بعدما تلقى الأبيض خسارة قاسية أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، أما الإسماعيلي فقد فشل في الحفاظ على تقدمه أمام طلائع الجيش ليتلقى هو الآخر هزيمة بهدفين لهدف.

وتحمل لقاءات الزمالك والإسماعيلي إثارة وندية دائما بصرف النظر عن وضع الفريقين في جدول الترتيب وموقف كل منهما من صراع الصدارة أو حتى الابتعاد عن شبح الهبوط.

وكان الزمالك قد حقق فوزا صعباً في آخر مواجهة جمعت الفريقين الموسم الماضي بهدفين لهدف، حيث استفاد أبناء ميت عقبة من ثنائية عبدالله السعيد من ركلتي جزاء، ليرد بها على تقدم الدراويش بهدف عبدالرحمن مجدي لاعب بيراميدز الحالي.

وباستثناء فوز الدراويش بنفس النتيجة في مايو عام 2023، فإن سجل المواجهات الأخيرة يبتسم للقميص الأبيض بـ12 فوز متتالٍ بكل البطولات منذي مايو 2018.

ويفتقد الزمالك بعض من عناصره البارزة في لقاء اليوم إذ يغيب عبدالله السعيد للإصابة ولنفس السبب عمر جابر، وأيضا المغربي محمود بنتايج، بينما يغيب ناصر منسي للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

ويدرك السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك أهمية العودة لسكة الانتصارات، خاصة أن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة لم تكن مستقرة، فبخلاف الهزيمة من بيراميدز بثلاثية، نال الأبيض خسارة غير متوقعة أيضا من مودرن سبورت، فيما نجحت الإدارة في تدعيم صفوف الفريق بالثنائي أحمد حسام مدافع الجونة، ومحمود جهاد من فاركو.

ويقترب حسام من الانضمام لتشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي لاسيما في ظل النقص في الصفوف، وعدم وضوح موقف محمود حمدي "الونش" الذي يعاني من وعكة صحية.

ومن المتوقع أن يعتمد جروس على تشكيل يضم كل من: محمد عواد – أحمد محمود – أحمد حسام – حسام عبدالمجيد – أحمد فتوح – محمد شحاتة – نبيل عماد "دونجا" – محمد السيد – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري.

في المقابل فإن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، فمن المتوقع أن يعتمد على تشكيل يضم كل من: أحمد عادل عبدالمنعم – عبدالكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد نصر – حاتم سكر – هشام محمد – إيريك تراوري – مروان حمدي – نادر فرج – خالد النبريص.

ويلتقي أيضا بيراميدز مع سموحة باستاد الإسكندرية، حيث يأمل بيراميدز في الاستفادة من معنويات الفوز الكبير على الزمالك بثلاثية ومن بعده ثلاثية أخرى على حساب المنصورة بكأس مصر، والتأهل لدور الـ16.

واستفاد المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش من وجود صف ثانٍ من اللاعبين اعتمد عليهم في مباراة المنصورة، وتأهل بأريحية إلى ثمن النهائي، ليريح العناصر الأساسية المنتظر عودته في مباراة اليوم على غرار فيستون مايلي ووليد الكرتي ومحمد الشيبي وبلاتي توري وعلي جبر ومحمد حمدي وغيرهم.

أما سموحة فيخوض المواجهة هو الآخر بمعنويات مرتفعة إذ أن الفريق السكندري حقق فوزا مهما على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويقترب خطوة أخرى من النصف الأعلى لجدول الدوري.

ويصطدم سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي، بتاريخ سلبي ضد بيراميدز في المواجهات الأخيرة، إذ خسر الموج الأزرق آخر 7 مباريات جمعت بين الفريقين، في حين ترجع آخر هزيمة لبيراميدز أمام سموحة إلى تاريخ يونيه 2021.

ويلتقي بنفس التوقيت في الرابعة عصرا فريقا حرس الحدود وإنبي، حيث يتباين موقف الفريقين تماما قبل مواجهة اليوم، فقد حقق الحرس الانتصار في آخر 3 مباريات، وعلى النقيض خسر الفريق البترولي آخر 3 لقاءات، وسبقها بـ 3 تعادلات أخرى، ولم يفز إنبي سوى مرة وحيدة فقط هذا الموسم كانت على حساب الإسماعيلي.

ويمتلك الحرس 15 نقطة قبل لقاء اليوم، يسعى لتعزيزها ولو بنقصة من أجل مواصلة البقاء في منطقة الأمان، بينما يواجه إنبي خطرا كبيرا بامتلاكه 7 نقاط فقط على بُعد نقطة من المتذيل الجونة.

وفي السابعة مساءً أيضا على استاد جهاز الرياضة العسكري، يستقبل طلائع الجيش ضيفه الجونة، بمعنويات مرتفعة للطلائع بعد الفوز على الإسماعيلي، بينما يأمل الجونة في إنهاء معاناة 6 هزائم متتالية جعلته يتذيل الترتيب.