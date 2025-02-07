 إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الجمعة 7 فبراير 2025 - 11:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 فبراير 2025 - 11:44 ص

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي فوة ومطوبس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ على التعامل الفوري مع أي تعديات على أراضي الدولة، مشددًا على التصدي الحاسم لأي محاولات للتحايل على القانون، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة، حماية الأراضي، وجهات الولاية المعنية. كما أوضح أن منظومة المتغيرات المكانية تتابع باستمرار حالات التعدي لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وأشار إلى أنه لن يُسمح بوجود تعديات جديدة، مع مراجعة عقود تقنين أوضاع الأراضي خلال السنوات الماضية، وحظر نقل الحيازات الزراعية دون سداد كامل الأقساط المستحقة.

وشدد المحافظ على إيقاف ظاهرة التعديات التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، وتسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية المعنية، واتخاذ إجراءات لمنع إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى، وأيضا مضاعفة العقوبات على المخالفين الذين يعاودون التعدي، وتحمل المتعدين لكامل تكاليف الإزالة.

وأكد أن حماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية مسئولية وطنية، وسيتم تنفيذ قرارات الإزالة بشكل حاسم دون تهاون أو تقصير.


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