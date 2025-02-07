الكرملين: روسيا وأمريكا لم تبحثا بعد لقاء بوتين وترامب

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا والولايات المتحدة لم تناقشا بعد اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن بيسكوف، اليوم الجمعة، قوله إنه لم تكن هناك اتصالات أولية بشأن ما إذا كان مثل هذا الاجتماع ضروريا، أو أين وكيف يمكن أن يعقد.

وقال ترامب، يوم الأحد، إن إدارته لديها "اجتماعات ومحادثات مقررة مع عدة أطراف بما في ذلك أوكرانيا وروسيا".

ولدى سؤال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن تلك التصريحات قال إن "هناك خططا فيما يبدو" للتواصل.

وأعرب ترمب وبوتين عن حرصهما على اللقاء شخصيا. ومن المتوقع أن يركز جدول الأعمال الاجتماع، إذا عقد، على الهدف الذي أعلنه ترمب المتمثل بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة.

وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت، يوم الخميس، عن ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس النواب (الدوما)، قوله إن الاستعدادات للقاء بين بوتين وترمب وصلت إلى "مرحلة متقدمة"، وإن الاجتماع قد يعقد قريبا ربما في فبراير، أو مارس.

وقال ترامب إنه يعتزم إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وإنه مستعد للقاء بوتين. لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن الطريقة التي سيسعى بها إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات.