مستشار ترامب: جهودنا متواصلة لتحقيق هدنة إنسانية في السودان

أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية مسعد بولس، السبت، مواصلة واشنطن جهودها من أجل تحقيق هدنة إنسانية في السودان.

جاء ذلك خلال لقاء مستشار الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة مع وزير الدولة بالخارجية النرويجية أندرياس كرافيك، وسفيرة النرويج لدي واشنطن أنيكن هوتيفليت.

وقال مسعد بولس في تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "عقدنا اجتماعا مثمرا، ونحن نبني على الزخم الذي أطلقه حدث "نداء التحرك" لصندوق السودان الإنساني، وصولًا إلى هدنة إنسانية".

وأضاف: "تهدف جهودنا المشتركة إلى ضمان الانتقال نحو حكم شامل تقوده قوى مدنية في السودان".

والثلاثاء، نظم مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، فعالية في معهد السلام الأمريكي (USIP) بالعاصمة واشنطن، بمشاركة صندوق المساعدات الإنسانية للسودان.

والخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تعمل بجد من أجل إنهاء الحرب الدائرة في السودان، وإنها قريبة جدا من تحقيق ذلك.

ومنذ 2023 تحارب قوات "الدعم السريع" الجيش بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.

وبجانب دارفور تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) منذ أكتوبر 2025، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".