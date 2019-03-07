وزيرة فرنسية: يتعين على بريطانيا تقديم مقترحات جديدة بشأن «بريكست»

حثت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية، ناتالي لوازو، بريطانيا على تقديم مقترحات جديدة لإنهاء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، محذرةً من أن الشكوك المحيطة بعملية الخروج تؤثر على الدول المجاورة في القارة الأوروبية.

وقالت لوازو - في تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الخميس - " كل شيء نعيشه الآن غير متوقع ويبدو جليًا أننا لا نرغب في إعطاء بريطانيا درسًا ولكن الوقت يمضي".

ولفتت الصحيفة إلى أنه مع اقتراب موعد بريكست المقرر في 29 مارس الجاري، تظل هناك تساؤلات مطروحة عما إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ستتمكن من التوصل لاتفاق على الخروج مع البرلمان في الساعات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، وضعت الدول الأوروبية التي تشعر بالقلق إزاء تنفيذ بريكست بلا اتفاق، خطط طوارئ بحسب الصحيفة.

وأضافت الوزيرة الفرنسية أن اتفاق الانسحاب من التكتل الأوروبي كان أفضل خيار، كما أن التكتل كان مستعدًا لتقديم ضمانات، إلا أن تقديم مبادرات جديدة كان يرجع إلى بريطانيا ، وجددت لوازو تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن أي تمديد لموعد خروج بريطانيا سيتوقف على تقديم لندن مقترحات واضحة، وتابعت متساءلة "لماذا يتم التمديد بدون سبب؟".. مضيفة أنه يجب أن يكون هناك شيء محدد يبرر تمديد أجل الخروج.

كما أشارت لوازو إلى أنه إذا تم تمديد المدة المقررة لبريكست لما بعد شهر يونيو المقبل، سيتعين على بريطانيا تنظيم انتخابات البرلمان الأوروبي، وهو أمر لن يسبب مشكلة للاتحاد الأوروبي ولكنه يبدو غريبًا لأن بريطانيا ستكون وقتها تستعد لعملية الانسحاب.

وأبدت الوزير الفرنسية قلقها من توتر العلاقات بين باريس ولندن حال إجراء بريكست بدون التوصل لاتفاق، مشددةً على أن العواقب لن تؤثر فقط على الشعب البريطاني، ولكن الرأي العام الفرنسي لديه أيضًا تساؤلات، مؤكدة أنه سيتم الحفاظ على حقوق المواطنين البريطانيين المقيمين في فرنسا بموجب القانون في حالة تنفيذ بريكست بدون اتفاق.

ومن المقرر أن تلتقي لوازو، الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست، ستيفن باركلي، اليوم في لندن، لبحث عملية الخروج.